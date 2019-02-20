الحشد الشعبي يصدر توضيحا بشأن

2019/02/20 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، الانباء التي تحدثت عن قيام شخص ينتمي للحشد الشعبي باطلاق النار باتجاه المواطنين في منطقة النهضة سط العاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان لها، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا مفاده قيام شخص بإطلاق النار باتجاه المواطنين ضمن منطقة النهضة واصابة شخصين مدعيا الانتماء للحشد الشعبي، ...

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