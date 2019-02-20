الداخلية تعلن اتخاذ إجراءات فورية بشأن حادثة الاختطاف في النخيب

2019/02/20 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة الداخلية، الاربعاء، عن اتخاذ إجراءات فورية للوقوف على تداعيات حادثة الاختطاف

في النخيب.

وقالت

الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “من أجل الوقف على

مجريات حادثة النخيب، وجهت وزارة الداخلية قيادات الشرطة ومديريات العمليات ومفارز

وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العاملة ضمن قاطع المسؤولية بتكثيف الجهود

والعمل المتواصل لمعرفة تداعيات الحادث”.

واكدت

الوزارة على “اتخاذ الإجراءات الفورية لمتابعة الموضوع وملاحقة المتورطين بهذا

العمل الإجرامي الإرهابي الجبان وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل”

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