2019/02/20 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد المتحدث الرسمي باسم كتلة صادقون النيابية التابعة لحركة عصائب أهل الحق نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، أن عودة عصابات داعش الإرهابي إلى البلاد أصبح ضربًا من ضروب الخيال.وفي تغريدة على موقع تويتر تابعها / الأنصار/: “عن عودة داعش الى العراق..نقول إن عودتها أصبح ضرباً من ضروب الخيال”.وأضاف: “ العراق الان يختلف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صادقون: عودة داعش إلى العراق أصبحت ضربًا من ضروب الخيال alansaar.

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