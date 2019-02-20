حكومة المثنى تطالب بإعفاء وزير الكهرباء من منصبه

2019/02/20 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب محافظ المثنى أحمد منفي جودة، اليوم الأربعاء، رئاسة الوزراء بإعفاء وزير الكهرباء لؤي الخطيب من منصبه لعدم تنفيذه للوعود التي اطلقها للمحافظة.واكد المحافظ في بيان، ان ” وزير الكهرباء لم يفِ بوعوده ومنها تجهيز حصة المحافظة كاملة من الكهرباء، وعدم ارسال مواد احتياطية تساعد في فك الاختناقات عن الشبكة الكهربائية، مما ينذر بتجهيز […]

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