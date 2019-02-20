مانشستر سيتي يبحث عن الحسم المبكر أمام شالكه بدوري الأبطال

2019/02/20 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… غرق مانشستر سيتي الإنجليزي في وحول ملعب نيوبورت المتواضع، للإبقاء على حلمه التاريخي بإحراز أربعة ألقاب في موسم واحد، في وقت كان غريمه المحلي ليفربول يستمتع بشمس ماربيا الأسبوع الماضي.ويتحول اهتمام “السيتيزينز” من جنوب ويلز إلى شالكه اليوم الأربعاء, في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك قبل موقعة تشيلسي […]

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