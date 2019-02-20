واع / الدفاع المدني : معالجة حادث تسرب غاز الكلور داخل احد مجمعات الماء في البصرة

2019/02/20 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مكتب البصرة / ع .ح

اعلن مركز الدفاع المدني، الاربعاء من معالجة حادث تسرب غاز الكلور من احدى الاسطوانات المستخدمة لتعقيم المياه داخل مجمع

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