التحالف الدولي: لواشنطن أكثر من 5 آلاف جندي وضابط في العراق

2019/02/20 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم داعش الإرهابي عن عدد القوات الاميركية في العراق وطبيعة مهامها.

وأكد المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد شون رايان في تصريح وجود أكثر من خمسة الاف ضابط وجندي اميركي في العراق.

وأضاف رايان، أن القوات الأميركية الموجودة في العراق لديها مهمة اساسية تكمن في مساعدة القوات الأمنية العراقية وتقديم المشورة لها.

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