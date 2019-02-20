نشيد دوري أبطال أوروبا.. ما قصته ومعاني كلماته؟ (فيديو)

2019/02/20 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP

GLYN KIRK

نشيد دوري الأبطال..



ما قصته ومعاني كلماته؟ (فيديو)

حينما يتقدم دوري أبطال أوروبا ليتصدر المشهد تبدأ الذكريات الجميلة تداعب مخيلة عشاق كرة القدم، وتكون هذه الذكريات مقترنة عادة بسيمفونية ومعزوفة فريدة، إنها أغنية "التشامبيونز ليغ".

في واقع الأمر ما نسمعه قبل بداية كل مباراة في "التشامبيونز ليغ" ليست أغنية، وإنما هو النشيد الرسمي للمسابقة، ورغم أن لحنه وكلماته باتت مألوفة، لكن كثيرين لا يعرفون معاني كلمات النشيد ولا حتى اللغة التي يردد بها.قصة نشيد دوري الأبطالظهر هذا النشيد للمرة الأولى في العام 1992، وذلك ضمن تعديلات واسعة شملت مسابقة الأندية الأغلى في القارة العجوز.النشيد من تلحين الملحن الإنجليزي الشهير توني بريتن، ومدته 3 دقائق.وردد النشيد بداية في الأوركسترا الملكية في لندن بواسطة أكاديمية سان مارتن، وغني بثلاث لغات وهي: الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، قبل أن يصل إلى مسابقة دوري الأبطال ويصبح نشيدها الرسمي.كلمات الأغنية باللغات الألمانية والفرنسية والإنجليزية معناها كالتالي: الحدث الرئيسي..



الأبطال..



الاجتماع الكبير..



هؤلاء هم الأبطال..



الأندية الكبيرة..المصدر: وكالات

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