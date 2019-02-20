رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية يطلع على عمل مصرف حمورابي الجسري

2019/02/20 | 20:16

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

زار رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، الاربعاء، مصرف حمورابي الجسري للاطلاع على عمل المصرف ومتابعة المعوقات التي تواجهه.

وضم وفد الرابطة المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري .

وقال مصدر في رابطة المصارف الخاصة العراقية لـ "الاقتصاد نيوز" ، ان "وفد الرابطة عقد اجتماعا مع رئيس مجلس ادارة مصرف حمورابي الجسري، الدكتور ماجد الصوري والمدير المفوض للمصرف، وتم خلال الاجتماع مناقشة المعوقات التي تواجه عمل المصرف وايجاد الحلول الممكنة لتجاوزها".

واضاف ان "الرابطة ستستمر ضمن خطتها لعام 2019 لدعم المصارف الخاصة العراقية عبر التعاون مع البنك المركزي العراقي".

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