التعليم تعلن توفير منح دراسية وقروض لطلبة الجامعات

2019/02/20 | 20:22

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بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، توفير منح دراسية وقروض مالية لطلبة الكل...





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