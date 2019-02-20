2019/02/20 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الحشد العبي ينفي قيام احد منتسبيه اطلاق النار باتجاه المواطنين في منطقة النهضة

20/02/2019 19:56:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، عن نفيها الانباء التي تحدثت عن قيام شخص ينتمي للحشد الشعبي باطلاق النار باتجاه المواطنين في منطقة النهضة سط العاصمة بغداد.

وذكر بيان لمديرية الاعلام في الحشد تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا مفاده قيام شخص بإطلاق النار باتجاه المواطنين ضمن منطقة النهضة واصابة شخصين مدعيا الانتماء للحشد الشعبي، وعند قيام دوريات النجدة باعتقاله حضر زملائه لموقع الحادث وتحريره من ايدي شرطة النجدة".

وأكدت المديرية، ان "هذا الشخص لا ينتمي للحشد الشعبي بأي شكل من الاشكال"، مبينة أن "وزارة الداخلية قامت باتخاذ الاجراءات المطلوبة بحق هذا الشخص".

ودعت المديرية وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى "ضرورة توخي الدقة والحذر في تداول هكذا اخبار"، مؤكدة أنها "تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة الجهات التي تروج لاخبار كاذبة".

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