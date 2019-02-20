محدث ــ أسعار النفط تتحول للارتفاع.. ونايمكس يتجاوز 57 دولاراً

2019/02/20 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تحولت أسعار النفط للارتفاع بأكثر من 1.5% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليتجاوز نايمكس مستوى 57 دولاراً مع إشارات لخفض الإنتاج وترقب المستثمرين لنتائج المحادثات التجارية الراهنة بين واشنطن وبكين.





وتلقى الخام الدعم مع إشارات بأن السعودية تضغط على حلفائها في أوبك للحد من إنتاج النفط.





ومن جانبها قالت نيجيريا إنها ترغب في خفض إنتاج النفط للمساعدة في تأمين أسعار الخام بعد أن دعا مبعوث من السعودية الدولة الافريقية للالتزام باتفاق خفض الإنتاج

ويترقب المستثمرون الإفصاح عن مخزونات النفط الأولية في وقت لاحق من اليوم، على أن يتم إعلان الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.





وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت أمس، أنها تتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري من السبع حقول الرئيسية بمقدار 84 ألف برميل يومياً إلى 8.398 مليون برميل يومياً في الشهر المقبل.





وعلى الجانب الأخر فأن جهود منظمة أوبك لخفض الإنتاج، والعقوبات المطبقة من جانب الولايات المتحدة على شركة الطاقة الوطنية في فنزويلا تساهم في توازن السوق من حيث خفض المعروض.





وفي سياق منفصل فإن الأنظار تتجه نحو النقاش التجاري الراهن في واشنطن بين الولايات المتحدة والصين، وما إذا كان الجانبين سيتمكنان من التوصل إلى اتفاق تجاري ينهي النزاع بينهما والمستمر منذ نحو عام.





وبحلول الساعة 4:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنحو 1.5% مسجلاً 56.95 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 57.06 دولار في وقت سابق من التعاملات.





كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.9% إلى 66.99 دولار للبرميل.





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