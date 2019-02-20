أمانة بغداد.. رفع الكتل الكونكريتية من محيط مكتب رئيس الوزراء وسط العاصمة

2019/02/20 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد،اليوم الاربعاء، عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط مكتب رئيس الوزراء وسط العاصمة.وقالت الامانة، في بيان تلقت "العهد نيوز" ، نسخة منه،

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