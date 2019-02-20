ميسان: السلطات الكمركية تعيد اصدار أرسالية مواد غذائية مخالفة في مركز الشيب الحدودي

2019/02/20 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادة السلطة الكمركية في مركز كمرك الشيب الحدودي بمحافظة ميسان اليوم الاربعاء, إرسالية تحمل مواد غذائية (كيك + شعرية ) كونها بدون أجازة أستيراد وشهادة

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