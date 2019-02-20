بالصور.. عملية أمنية نوعية للحشد في نينوى لتطهير مناطق غربي الموصل

2019/02/20 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت القوت في بيان لها، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" اللواء ٣٣ ولواء أنصار الحجة وبإشراف مباشر من قبل عمليات الحشد الشعبي لقاطع عمليات نينوى نفذ عملية أمنية واسعة لتطهير بعض المناطق غرب الموصل".

وأضاف البيان، انه" كما انطلقت القوات من محورين لتطهير القرى في البعاج والقيروان ومحور وعد الله بقيادة القائد علي دخيل الجبوري وبقوة مؤلفة من العمليات الخاصة والهندسة العسكرية في الساعة السادسة صباحا".

واشار البيان الى ان" العملية شملت المناطق:.

- خراب بازار - البوخشب- تل فرج- قريه قبة- قرية الكرى- اصديرة الشمالية- تل عاكول- رفيع- مالحات الجنوبية - كوجو- بيسكي - الحاتمية- القابوسية

انتهى..م.رالصور..

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