2019/02/20 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الخارجية في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، انه" تنعى الوزارة "أركان حردان عبد الغفار" القائم بالإعمال في بعثة العراق بالجزائر اثر عارض صحي مفاجئ في القلب".

وأضافت، الوزارة بحسب البيان، أن" حالة عبد الغفار الصحية تدهورت بعد عودته من اسطنبول بطريق عودته إلى بغداد".

انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تنعى القائم بالإعمال العراقية في الجزائر) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تنعى القائم بالإعمال العراقية في الجزائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).