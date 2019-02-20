2019/02/20 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحشد الشعبي يوضح موقفه من «مكاتب بدر والعصائب»

بغداد -

كلمة

قال القيادي في الحشد الشعبي، معين الكاظمي، يوم الأربعاء،

إن مكتب الحشد الشعبي في المحافظات هو الجهة الشرعية والقانونية

للحشد فقط.

وأضاف في حديث لوسائل إعلام محلية تابعها موقع كلمة

الإخباري أن "المكاتب الأخرى تعمل بعناوينها السياسية

ولا دخل للحشد فيها، بما فيهم العصائب وبدر".

وقال الكاظمي إن "حملة إغلاق المكاتب الوهمية التي تدعي الانتماء

إلى الحشد الشعبي مستمرة".



وهدد بالقول: "المكاتب التي تمثل جميع

الجهات في حال لم ترفع اسم الحشد وعلمه، فسيتم إغلاقها".

وتابع "المكاتب السياسية التي تفتح في المحافظة لا تمثل الحشد، وهي

تعمل بموافقة المحافظ ومجلس المحافظة"، مؤكداً أن "من يمثل الحشد في

المحافظات، هو المكتب الخاص بالهيأة فقط ولا وجود لمكتب آخر".

وأشار الكاظمي، إلى أن "المكاتب الأخرى بما فيها التابعة لمنظمة بدو

وحركة عصائب أهل الحق، تعمل بعناوينها السياسية ولا علاقة للحشد

بها، وليس للهيأة أي تمثيل فيها".

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