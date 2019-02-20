2019/02/20 | 20:30

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الصحة تعلن قرب وصول أدوية «اللوكيميا» و «الثلاسيميا»

بغداد -

كلمة

أعلن وزير الصحة، علاء العلوان، يوم الاربعاء، عن قرب وصول

شحنة من ادوية اللوكيميا والثلاسيميا للعراق لسد النقص الحاصل

لدينا.

وقال العلوان في مؤتمر صحافي، تابعه موقع كلمة

الإخباري ان “مجلس الوزراء وافق على الغاء الاجراءات

في ابرام العقود مع الشركات مع تحفظ وزاراتنا بضوابها الثابتة

واتخذنا اجراءات استثنائية فيما يخص ادوية اللوكيميا والثلاسيميا

وابرمنا عقودا مع شركات منتجة وتم تغطيتها من جميع الاجراءات وستصل

شحنات الادوية خلال الفترة المقبلة“.

واضاف، “اجرينا اتصالات مع بعض دول الجوار من اجل ارسال شحنات من

ادوية اللوكيميا والثلاسيميا للعراق وبالتالي ستصل هذه الشحنات خلال

الاسابيع القادمة“.

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