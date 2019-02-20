بالوثيقة.. قانون مصادرة اموال النظام السابق يدخل حيز التنفيذ

2019/02/20 | 20:31

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سومر نيوز: بغداد..



دخل قانون نقل ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للنظام السابق حيز التنفيذ بعد نشره جريدة الوقائع...

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