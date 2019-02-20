2019/02/20 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وكالة "رويترز"، أن بنك عوده مصر بدأ الأسبوع الماضي إجراء الفحص النافي للجهالة لشراء وحدة البنك الأهلي اليوناني في مصر.

وقالت الوكالة عن مصدر مصرفي، إن "الفحص الفني النافي للجهالة سيكتمل بحلول نهاية شباط".

وقال المصدر، ”عمليات الفحص النافي للجهالة ستستمر حتى نهاية الشهر، على أن يعقب ذلك تقديم عرض استحواذ على أصول البنك الأهلي اليوناني في مصر ومحفظته“.

ولم يتسن حتى الآن الاتصال بالبنكين للحصول على تعقيب.

وتأسس الأهلي اليوناني مطلع القرن الماضي.



وفي 1933 قام بشراء بنك أناتولي الذى كان يعمل في مصر منذ 1904 واندمج في 1953 مع بنك أثينا، وله 18 فرعا في مصر، وفقا لموقعه الإلكتروني.

وقال مصرفي آخر على دراية بالأمر لرويترز في أثينا ”بيع عمليات الأهلي اليوناني في مصر جزء من خطة البنك لإعادة الهيكلة“.

وفي 2006، دخل بنك عوده سوق التجزئة المصرفية في مصر بشراء الفروع الثلاثة لبنك القاهرة الشرق الأقصى.



وقام منذ ذلك الحين بتوسيع شبكته إلى 46 فرعا، وفقا لموقعه الإلكتروني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنك عوده يدرس شراء وحدة الأهلي اليوناني في مصر) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنك عوده يدرس شراء وحدة الأهلي اليوناني في مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).