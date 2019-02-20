 الاحتلال يقصف شرق البريج وسط قطاع غزة

2019/02/20 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قصفت طائرة عسكرية إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، منطقة مفتوحة شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة دون وقوع إصابات.

وقال شهود عيان لموقع الغد إن طائرة استطلاع إسرائيلية قصفت بصاروخ منطقة مفتوحة شرق البريج.

بدوره، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي قصف موقع لحركة حماس جنوب قطاع غزة.

وقال أدرعي “هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي موقع مراقبة تابع حماس في جنوب قطاع غزة رداً على إطلاق بالونات على المستوطنات”.

وكانت وحدة “الإرباك الليلي” عادت إلى حدود القطاع بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر جراء تنصل الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ استحقاقات التهدئة.

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