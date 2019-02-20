بوتين يُكرم إنفانتينو ويناقشا إرث روسيا من كأس العالم

2019/02/20 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر التقى رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، اليوم في موسكو بعد 7 أشهر منذ نهاية كأس العالم 2018.

واستضافت روسيا المونديال، والتي حققته فرنسا للمرة الثانية في تاريخها بالفوز على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية.

وشكر إنفانتينو، الرئيس الروسي على التنظيم كما وقّع على مرسوم وسام الصداقة للاتحاد الروسي.



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وأبرز إنفانتينو تكريمه قائلاً: "هذه ليست النهاية، ليست سوىالبدااية، نحن هنا لمناقشة تراث كأس العالم، ويمكننا التفاعل بشكل أكبر قربًا من المستقبل".

العملاق السلوفيني لديه رقم مميز مع الروخي بلانكوس في دوري الأبطال 🔴⚪️📊 في 5 مواسم في دوري الأبطال مع أتلتيكو👕 لعب 40 مباراة🥅 خرج بشباك نظيفة 22 مرة#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/ACpDdgCjwz— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 20, 2019وتابع: "لقد غيرت كأس العالم روسيا، وقبل كل شيء موقف العالم تجاه روسيا، كان هذا ممكنًا بفضل مشاركتك الشخصية ولجميع سكان بلادكم الذين شاركوا في هذا الحدث الرائع".

وأتم: "رغم التوقعات السلبية، شهدنا حدثاً رياضيًا رائعًا استضافته دولة رائعة، تمتعت بكرم الضيافة بأكمل من جانب مجتمع كرة القدم".

سباليتي يشرح كيفية حل أزمة إيكاردي مع إدارة إنترومن المقرر أن تستضيف قطر النسخة المقبلة من كأس العالم، وسط مطالبات بزيادة عدد الفرق من 32 إلى 48.





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