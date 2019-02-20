متزوجة قاصر تنتحر شنقًا وإفشال محاولة أخرى لمراهقة

2019/02/20 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – ديالى أعلنت منظمة ديالى لحقوق الانسان ، اليوم الأربعاء، رصدها حالة انتحار ومحاولةٍ في المحافظة منذ مطلع 2019، مؤكدة أن هذا العام شهد انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق.وقال مدير المنظمة طالب الخزرجي لـ”ناس” ، إن”منظمتنا رصدت حالة انتحار شنقاً لمتزوجة قاصر عمرها 16 عاماً غربي بعقوبة، فضلًا عن محاولة انتحار فتاة عمرها […]

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