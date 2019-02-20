العراق يقدم للكويت مبادرة لتطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي

2019/02/20 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ان العلاقات التي تربط العراق والكويت استثنائية ويسودها التعاون وحسن النوايا والرغبة المشتركة بتطويرها في جميع المجالات التي تخدم الاستقرار والتنمية والازدهار الاقتصادي .

واضاف خلال استقباله خالد الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي والوفد المرافق له، ان "العراق يسير بخطى ثابتة لتجاوز صعوبات الماضي وآثار الحروب المدمرة، وامامنا مهمة البناء بالتعاون مع اشقائتا واقامة علاقات شراكة اقتصادية وتجارية لصالح شعوبنا والمنطقة عموما"، مشيرا الى "نموذج الاتفاق بين العراق والاردن واقامة منطقة صناعية مشتركة، والاستعداد للعمل مع دولة الكويت والتعاون بشكل اكبر وتنشيط المنافذ الحدودية وتقديم كل الامكانيات والتسهيلات للمستثمرين" .

واعرب عبد المهدي عن "تقديره لمواقف سمو امير الكويت وحكمته ودعمه لزيادة وتوسيع علاقات التعاون مع العراق" .

من جهته أكد وزير التجارة الكويتي دعم بلاده لاستقرار العراق واعماره وإنجاح خطط الحكومة العراقية، والرغبة برفع مستوى التبادل التجاري واشراك القطاع الخاص واقامة علاقات شراكة بين البلدين والشعبين.

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