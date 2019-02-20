عبد المهدي يعلن استعداد العراق لإنشاء منطقة صناعية مع الكويت

2019/02/20 | 20:40

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، أن العراق مستعد للعمل مع الكويت وفق نموذج الاتفاق بين العراق والأردن وإقامة منطقة صناعية.





وقال عبد المهدي خلال استقباله وزير التجارة الكويتي خالد الروضان، إن "العلاقات التي تربط العراق والكويت استثنائية ويسودها التعاون وحسن النوايا والرغبة المشتركة بتطويرها في جميع المجالات التي تخدم الاستقرار والتنمية والازدهار الاقتصادي".

واضاف ان العراق يسير بخطى ثابتة لتجاوز صعوبات الماضي وآثار الحروب المدمرة ، وامامنا مهمة البناء بالتعاون مع أشقائنا واقامة علاقات شراكة اقتصادية وتجارية لصالح شعوبنا والمنطقة عموما ، مشيرا الى نموذج الاتفاق بين العراق والاردن واقامة منطقة صناعية مشتركة ، والاستعداد للعمل مع دولة الكويت والتعاون بشكل اكبر وتنشيط المنافذ الحدودية وتقديم كل الامكانيات والتسهيلات للمستثمرين .

من جهته وأكد وزير التجارة الكويتي على دعم الكويت لاستقرار العراق واعماره وإنجاح خطط الحكومة العراقية ، والرغبة برفع مستوى التبادل التجاري واشراك القطاع الخاص واقامة علاقات شراكة بين البلدين والشعبين الجارين الشقيقين .

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