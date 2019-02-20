عبد المهدي يعد بتلبية مطالب المعلمين بالاراضي السكنية

2019/02/20 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، امكانية تلبية مطالب المعلمين بالاراضي السكنية والعمل على ان تكون مخدومة ومتناسبة مع دخلهم وأعدادهم في جميع المحافظات ومضي الحكومة بالمشروع السكني.وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته /المعلومة/، ان “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل وفد نقابة المعلمين العراقيين ومشاركة ممثلي النقابة في […]

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