تجار: مصر تشتري 360 ألف طن من القمح في مناقصة للشحن

2019/02/20 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مصادر تجارية إن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، اشترت 360 ألف طن من القمح في مناقصة دولية يوم الأربعاء.

وأضافت المصادر أن المشتريات تشمل 180 ألف طن من القمح الفرنسي و60 ألف طن من القمح الروسي و60 ألف طن من القمح الأوكراني و60 ألف طن من القمح الروماني.

وفي مناقصتها التي طرحتها يوم الثلاثاء، سعت الهيئة لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن في الفترة من 5 إلى 15 أبريل/نيسان.

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