استنفار أمني على الحدود بسبب 15 ألفاً داعشي ينتظرون الانتقال من الشرق السوري الى الغرب العراقي

2019/02/20 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القتال الدائر بين «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) وتنظيم «داعش» في بلدة الباغوز السورية بات في أمتاره الأخيرة.تطور قد يدفع واشنطن، في غضون ساعات، إلى إعلان «انتهاء العمليات العسكرية»، ومن ثم «الانتصار» على أكثر التنظيمات تطرّفاً في العالم.هذا المشهد ترى بغداد نفسها من أول المعنيين به، وفق ما جدد التأكيد أمس رئيس الوزراء العراقي، […]

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