انفجار في ثكنة عسكرية بالعاصمة التركية أنقرة

2019/02/20 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، وقوع انفجار في ثكنات "ساكاريا" العسكرية في منطقة بوليتلي بالعاصمة أنقرة.ووفقاً لوزارة الدفاع التركية، فإن "الحادث وقع نتيجة انفجار مجموعة من الذخيرة، أثناء التدريب على استخدام الأسلحة الثقيلة".وأضافت الوزارة، أن "التفجير أوقع خمسة جرحى حتى الآن.

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