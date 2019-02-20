المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يعقد جلسته ويدقق بسجلات منحة النازحين

2019/02/20 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد عقد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد جلسته الخامسة، الاربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، لبحث القضايا المطروحة في جدول اعماله.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته /المعلومة/، ان “المجلس سيدقق سجلات صرف منحة النازحين ( مليون دينار ) والتحرز على باقي السجلات ونقلها الى هيئة النزاهة لتدقيقها، وموجز التقرير السنوي لهيئة […]

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