عبد المهدي يتلقى اتصالا من الملك السعودي

2019/02/20 | 20:53

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الأربعاء، عن وجود كتائب (SAS) التي تصنف ضمن القوات الخاصة الأخطر في العالم، في مهمة سرية للغاية على أراضي دولة عربية.

وبحسب صحيفة "ديلي إكسبرس"، توجه فريق من القوات الخاصة مدجج بالسلاح،

بغداد اليوم- بغداد

عقد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، اليوم الاربعاء، جلسته الخامسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، فيما اقر عددا من التوصيات أهمها بشأن مدينة الموصل.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "

بغداد اليوم - الديوانية

أعلن مجلس محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، رفضه لقرار وزارة التخطيط بتسمية أحد الاقضية المستحدثة في المحافظة.





وقال عضو مجلس محافظة الديوانية جعفر الموسوي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس المحافظة صوت

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