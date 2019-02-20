تفكيك عصابة مخدرات يتزعمها مغربي في إسبانيا

2019/02/20 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني من تفكيك منظمة إجرامية تتكون من 6 أشخاص، تهرب مخدر الحشيش من المغرب بغرض توزيعه وإعادة بيعه داخل الدول الأوروبية.وأوردت وكالة الأنباء “أوروبا بريس”، أن العملية الأمنية، التي أطلقت عليها تسمية “رفض Despedido”، مكنت من حجز أكثر من 800 كيلوغراما من الممنوعات وقارب سياحي وثلاث سيارات رباعية […]

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