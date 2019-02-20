محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام وسط ترقب التطورات التجارية

2019/02/20 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب تطورات البريكست والمباحثات التجارية بين واشنطن وبكين.





وارتفعت أسهم قطاع السيارات بنحو 2.3% لتقود مكاسب البورصات الأوروبية مع التفاؤل التجاري.





وتتزايد آمال حل الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين ي العالم مع انطلاق جولة جديدة من المباحثات التجارية بين واشنطن وبكين أمس، ويترقب المستثمرون نتائجها وما إذا كانت ستنجح في تقريب وجهات النظر في قضايا الخلافات بشأن التعريفات الجمركية.





وصرح الرئيس الأمريكي دونال ترامب أمس بأن مبيعات الذرة الأمريكية أصبحت جزءاً من المناقشات التجارية المستمرة مع الصين تلك الفترة.





وفي سياق منفصل، تجتمع رئيسة الوزراء البريطانية اليوم برئيس المفوضية الأوروبية لاستكمال مباحثات البريكست.





وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال فبراير، فيما زادت أسعار المنتجين في ألمانيا بأقل وتيرة سنوية في 8 أشهر.





وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.7% إلى 371.4 نقطة، كما صعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.7% عند 7228.6 نقطة.





وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.7% عند 5195.9 نقطة، وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.8% إلى 11401.9 نقطة.





وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد اليورو أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 1.1366 دولار.





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