برئاسة عبدالمهدي: المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يعقد جلسته ويدقق بسجلات منحة النازحين

2019/02/20 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد جلسته الخامسة، اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، لبحث القضايا المطروحة في جدول اعماله.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس

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