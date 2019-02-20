ساعة أبل الذكية.. تعرف على مواصفات الجيل الخامس ؟!!

2019/02/20 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تسريبات حديثة أنه من المتوقع أن يأتى الجيل الخامس من ساعة أبل بتصميم جديد ومتطور إلى جانب دعم وظيفة ECG (التخطيط الكهربائى للقلب) فى

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