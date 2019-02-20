عبد المهدي يؤكد إمكانية تلبية مطالب المعلمين بتسليمهم أراضي سكنية

2019/02/20 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمكتب عبد المهدي، وحصل عليه موقع "الغدير"، ان" وسائل التعبير عن المطالب محترمة ونحن جميعا نعمل من أجل المصلحة العامة ونعلم بالمشاكل التي تعانيها مختلف الشرائح ومنهم شريحة المعلمين ونبذل أقصى الجهود لتلبية الاحتياجات والمطالب المشروعة ونعد بالاستجابة لكل ما نستطيع والوصول إلى الحلول الممكنة".واضاف البيان، ان" رئيس الوزراء اقترح امكانية تلبية مطالب المعلمين بالأراضي السكنية والعمل على ان تكون مخدومة ومتناسبة مع دخلهم وأعدادهم في جميع المحافظات ومضي الحكومة بالمشروع السكني الذي أطلقته في جميع المحافظات ولمختلف الشرائح والمستويات وتلبية الحاجة للوحدات السكنية".وبشأن الأبنية المدرسية قال رئيس مجلس الوزراء ان" الحاجة لبناء المدارس مشكلة تراكمت عبر السنين ولدينا عقود وخطط في هذا المجال".

وأشار البيان، إلى إن" نقيب المعلمين عرض مطالب المعلمين فيما عبر عن شكره للاستجابة السريعة للمطالب التي تقدموا بها وتقديم الحلول والمعالجات اللازمة للمشاكل والمقترحات المطروحة خلال اللقاء".

انتهى..م.ر

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