انفجار عند حاجز عسكري في العاصمة التركية أنقرة

2019/02/20 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الوسائل في تقاريرها، أن" الانفجار الذي نجم عن خطأ أثناء التدريبات، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح.

يشار إلى أن الأسبوع الماضي مقتل 4 جنود جراء سقوط مروحيتهم في إسطنبول".

انتهى..م.ر

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