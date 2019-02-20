محكمة امن الدولة الاردنية تصدر احكام على متهمين ادينو بتهم تتعلق بالارهاب والترويج

2019/02/20 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، أحكاما تراوحت بين السجن عامين والسجن 15 عاما بحق 27 أردنيا دينوا بتهم يتعلق معظمها بالترويج لتنظيم داعش ومحاولة الالتحاق بمقاتليه في سوريا.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن محكمة أمن الدولة أصدرت احكاما تراوحت بين السجن لعامين والسجن 15 عاما بحق 27 متهما دينوا في 17 قضية منفصلة تتعلق بالإرهاب.

وأضاف أن بين التهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية (داعش) ومحاولة الالتحاق بجماعات وتنظيمات إرهابية في سوريا.

وبين المدانين خمسة فارين من وجه العدالة.

وبحسب المصدر، فإن "اثنين من المدانين خططا لتنفيذ عملية إرهابية نصرة لتنظيم داعش تتضمن خطف أحد ضباط المخابرات في الاردن وقتله وتصوير تلك العملية وخطف أحد قضاة محكمة أمن الدولة وقتله واستهداف مبنى مخابرات الرصيفة شرق عمان".

كما أشار الى ان أحد أعضاء التنظيم المتطرف في سوريا طلب من محكوما آخر عبر الإنترنت، تنفيذ عمليات عسكرية في الأردن تمثلت باستهداف الشرطة السياحية في موقع المدرج الروماني السياحي.

وقال إن هذا الشخص "بايع أمير التنظيم أبو بكر البغدادي متعهدا بتنفيذ تلك العملية" في تسجيل صوتي.

وشدد الاردن منذ عام 2017، العقوبات بحق المروجين لأفكار تنظيم داعش أو الذين يحاولون الالتحاق بهذا التنظيم وبات يترصد كل متعاطف معه حتى عبر الانترنت.

كما شددت السلطات منذ اندلاع الأزمة السورية في آذار 2011، إجراءاتها على حدود المملكة مع سوريا واعتقلت وسجنت عشرات الارهابيين وحاكمتهم لمحاولتهم التسلل إلى الجارة الشمالية للقتال فيها.

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