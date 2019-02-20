الزمالك يسقط في فخ التعادل بالدوري المصري أمام طلائع الجيش

2019/02/20 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سقط الزمالك في فخ التعادل أمام مضيفه طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب الجيش بالسويس، في الجولة الـ23 من الدوري المصري، وليرفع الأبيض رصيده إلى 52 نقطة على قمة ترتيب المسابقة.

تقدم الزمالك عن طريق يوسف إبراهيم (أوباما) والمغربي خالد بوطيب في الدقيقتين (25 و30)، قبل أن يحرز أحمد سمير هدفي الطلائع في الدقيقتين (32 و87).

وأحرز لاعب الطلائع أحمد سمير هدفين في مرمي الزمالك، إلا أنه رفض الاحتفال، احتراما لجمهور النادي الأبيض، حيث سبق ولعب متوسط ميدان الجيش، بقميص الفريق، وحصد معه لقبي الدوري والكأس.

ورفع الزمالك رصيده إلى 52 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بقيادة السويسري كريستيان جروس، وارتفع رصيد الطلائع بقيادة مدربه البلجيكي لوك إيميل إلى 26 نقطة في المركز التاسع.

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