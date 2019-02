مسرور بارزاني يدعو إلى تسوية سلمية تحمي حقوق الشعب الكوردي في سوريا

2019/02/20 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، الجنرال بول لاكامر، القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة التقدم في حملة مكافحة داعش، وأجمع الجانبان على أن هزيمة أيديولوجيا داعش تتطلب معالجة الأسباب الكامنة وراء ظهورها، وكثير منها سياسية، وإعادة الخدمات والأمن إلى المناطق المحررة، كما أكد الجانبان على الحاجة إلى المصالحة.

Pleased to see Commanding General of @CJTFOIR @lacameraOIR — We reviewed important progress against #ISIS.



The terrorist group is more than territory and fighters; it is about an ideology, and defeating it requires tackling the underlying causes.



Readout: https://t.co/LxkALSGoZ1 pic.twitter.com/rTv2pCtPri

— Masrour Barzani (@masrour_barzani) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

وثمّن مسرور بارزاني استمرار التحالف الدولي في تدريب ومساعدة قوات البيشمركة وقوات الأمن العراقية.

وحول الأوضاع في سوريا، كرر مستشار مجلس أمن الإقليم الدعوة إلى تسوية سلمية تفاوضية تحمي حقوق وسلامة الشعب الكوردي.





