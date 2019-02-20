وفد المعلمين في مجلس عبدالمهدي.. هذا ما نتج عن الاضراب

2019/02/20 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس بحث رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي, الاربعاء, مع وفد نقابة المعلمين العراقيين مجمل التطورات الحاصلة مؤخرًا خاصة فيما يتعلق الاضراب. وقال المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (20 شباط 2019), إن “رئيس مجلس الوزراء أشاد بالدور الذي تؤديه الهيئات التعليمية والتدريسية في بناء المجتمع وإعداد الأجيال الواعية”.[…]

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