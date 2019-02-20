2019/02/20 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس حثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الأمهات على التمسك بالرضاعة الطبيعية لأطفالهن، وذلك بعد أن نشرت صورة وهي تقوم بإرضاع طفلتها المولدة حديثا، أمس الثلاثاء. ونشرت عجرم صورة عبر صفحتها الرسمية على “الفيسبوك” وتابعها ناس اليوم (20 شباط 2019)، وهي ترضع ابنتها، وكتبت: “الرضاعة الطبيعية كانت دائما من أجمل التجارب في حياتي”.وأضافت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تجربة “الأمومة”: نانسي عجرم تكتب عن الرضاعة الطبيعية) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تجربة “الأمومة”: نانسي عجرم تكتب عن الرضاعة الطبيعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).