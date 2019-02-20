خاص| جماعة علماء العراق تحذر من محاولات

2019/02/20 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

حذر رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا، من محاولات "اختراق" الجماهير العراقية، فيما انتقد الجهات التي تساوي بين جميع السياسيين ورجال الدين دون "فلترة".

وقال الملا في حديث لبرنامج "ساعة مكاشفة" الذي تبثه قناة "الاتجاه" الفضائية، إن "هناك إمكانية لاختراق بعض الجماهير العراقية"، مبديا رفضه لـ"خروج أحدهم على قناة فضائية تابعة لمكون سياسي لديه تمثيل في الحكومة والبرلمان ويقول: نحن نريد أن يحكمنا صدام مجددا".

وانتقد الملا الجهات التي "تساوي بين كل السياسيين والعمائم دون فلترة"، محذرا في الوقت ذاته من الداعين لـ"التحالف مع الشيطان" قائلا: "إن هذا يؤثر على جمهورنا".

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