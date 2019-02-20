2019/02/20 | 21:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معاناة ام عراقية بسبب سوء الاحوال المعيشية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: F9CglGA1fj8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معاناة ام عراقية بسبب سوء الاحوال المعيشية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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