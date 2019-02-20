المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يبحث عدة قضايا ويقر توصيات بشأن ملف الموصل

2019/02/20 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد جلسته الخامسة اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، لبحث القضايا المطروحة في جدول اعماله.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت وكالة وطن نسخة منه ان المجلس بحث “تدقيق سجلات صرف منحة النازحين {مليون دينار} والتحرز على باقي السجلات ونقلها الى هيئة النزاهة لتدقيقها، وموجز التقرير السنوي لهيئة النزاهة وموجز […]

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