موسكو تحث غوايدو على الاستجابة لمبادرات الحوار الفنزويلي الداخلي

2019/02/20 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمل موسكو بأن يستجيب زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، لمبادرات تنطوي على إجراء حوار بين جميع القوى السياسية في فنزويلا.وجاء تصريح لافروف في سياق حديثه عن تدخل عسكري محتمل في فنزويلا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الزامبي، جوزيف مالانجي، عقد اليوم الأربعاء.وقال لافروف: […]

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