محافظ المثنى يطالب بإعفاء وزير الكهرباء من منصبه

2019/02/20 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب محافظ المثنى أحمد منفي جودة، اليوم الأربعاء، رئاسة الوزراء بإعفاء وزير الكهرباء لؤي الخطيب من منصبه لعدم تنفيذه للوعود التي أطلقها للمحافظة.واكد المحافظ في بيان صحفي، ان "وزير الكهرباء لم يفي بوعوده ومنها تجهيز حصة المحافظة كاملة من الكهرباء، وعدم ارسال مواد احتياطية تساعد في فك الاختناقات عن الشبكة الكهربائية، مما ينذر بتجهيز سيء للكهرباء في الصيف القادم ".

وأضاف، ان "عدم اعفاء مدير توزيع كهرباء المثنى من منصبه، بالرغم من تصويت مجلس المحافظة على اعفائه، وموافقة المحافظ، فضلا عن الرأي العام في المثنى الذي لا يرغب باستمراره لسوء الاداء في هذه الدائرة المهمة ".

وبين، ان " الوزير ايضا لم يهتم بطلب الغاء نقل كهرباء المثنى من الجنوب الى هيئة توزيع الوسط، وهذا فيه ظلم كبير لأبناء المحافظة".



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