2019/02/20 | 21:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سوق دانيال .. إرث تأريخي جنوبي بابل مهدد بالزوال .. تعرف عليه .. تقرير: ذوالفقار الخفاجي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: VJxM4kHlDfg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سوق دانيال .. إرث تأريخي جنوبي بابل مهدد بالزوال .. تعرف عليه .. تقرير: ذوالفقار الخفاجي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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