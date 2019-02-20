2019/02/20 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

عبرت بعض الشركات المشاركة في معرض "البيت المثالي" بأربيل عن أهمية إقامة هكذا معارض لإتاحة الفرصة للتواصل مع الشركات الأجنبية والمستثمرين، فضلاً عن سهولة تواصل الزبون مع المجهز، مشيرين إلى أن "المعرض يشهد إقبالاً كبيراً من اليوم الأول على انطلاقه".وقالت هند حسن وهي مديرة مبيعات شركة توتال لشبكة رووداو الإعلامية أن "شركة توتال للصحيات مختصة بالصحيات اليابانية وتعتبر هذه مشاركتنا الأولى بمعارض أربيل"، مضيفةً "كنا متحمسين أن نكون واحدة من أولى الشركات التي تشارك، وبالرغم من اليوم الأول من انطلاق المعرض إلا أنه كان هناك إقبال جماهيري كبير، وهذا دليل على أن أهالي إقليم كوردستان متحمسين للاطلاع على الشركات المشاركة في هذا المعرض".وأشارت حسن إلى أن "هدفنا من المشاركة هو تعريف المواطن العراقي ومواطني إقليم كوردستان بالمنتجات اليابانية ذات النوعية والجودة العالية، فضلاً على أن إقليم كوردستان على الرغم من الظروف الاقتصادية التي مر بها لكن الآن المشاريع الاستثمارية بدأت من جديد بمواصلة عملها"، مبينة أن "هدفنا هو تحسين الواقع الصحي سواء في إقليم كوردستان أو في الوسط والجنوب".من جانبه قال كاريز أحمد وهو مدير شريكة أريستون في العراق "نحن شركة أريستون وهي خاصة بسخانات الماء والطاقة الشمسية والتي تحقق نسبة مبيعات تصل إلى ملياري دولار"، مضيفاً أن "الإقبال ليس بالمستوى المطلوب لكن لدينا أمل أنه سيعود مثل عامي 2012 و 2013 والذي كان الإقبال فيه كبيراً".كما أوضح حسين عبد الكريم رمضان وهو مدير عام شركة mmct أنه "يعد معرض أربيل الدولي تعد خطوة إيجابية نحو التقدم باقتصاد الإقليم وانتعاشه بالأخص من الشركات الأجنبية والإقليمية، فالمعرض حالياً هو فرصة للاختلاط مع الشركات الأجنبية والمستثمرين حالياً في الإقليم".وتابع أحمد يحيى هو مدير عام شركة بيلينيوم في أربيل أن "المعرض متميز جداً والإقبال واسع من قبل الأهالي، وتكمن أهمية المعارض لتسهيل تواصل الزبون مع المجهز، ويعد مكاناً مناسباً للدعاية".

يشار إلى أنه بمشاركة 70 شركة من سبع دول، وشركات محلية، افتتح اليوم، الأربعاء 20 شباط 2019، أول معرض شرق أوسطي للبيت المثالي في مدينة أربيل، حيث تستمر أعمال المعرض خمسة أيام، ويفتح المعرض أبوابه يومياً من الساعة 11:00 صباحاً حتى 06:00 مساء.وبعض الشركات المشاركة في المعرض، يبيع منتجاته بصورة مباشرة لرواد المعرض، بينما يكتفي البعض الآخر بعرض منتجاته بهدف التعاقد على بيعها لأصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال.

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