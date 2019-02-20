1200 مدني يغادرون آخر جيب لداعش في شرق سوريا

2019/02/20 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مراسلة الغد في القامشلي ناز السيد، بأن عدد المدنيين وعائلات داعش الذين خرجوا من بلدة الباغوز إلى المناطق الآمنة، شمال شرقي سوريا، قد بلغ حوالي 1200 مدني أغلبهم من عائلات أعضاء داعش، وتم نقلهم بواسطة 60 شاحنة.

وأضافت مراسلتنا، أن هؤلاء المدنيين ينتقلون بعد ذلك إلى نقطة أخرى تحت سيطرة وحدات خاصة من قوات سوريا الديمقراطية، حيث يتم فرز النساء والمدنيين وعائلات داعش عن أعضاء التنظيم المتورطين في عمليات، ثم نقل المسلحين إلى المعتقلات، بينما يتم نقل المدنيين وعائلات أعضاء التنظيم إلى مخيمات خاصة جنوب الحسكة.

كان متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية قد أفاد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بمغادرة قافلة تضم عشرات الشاحنات من بلدة الباغوز وهي آخر معقل لتنظيم داعش في شرق سوريا.



وقالت القوات ذات الأغلبية الكردية إن عزل المدنيين في جيب الباغوز عن المسلحين هناك خطوة بالغة الأهمية نحو السيطرة بشكل نهائي على المنطقة.

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